Total respeto, apoyo y empatía a manifestantes en 8M; no caeremos en lo mismo que en Juárez: De la Peña

El secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda aseguró que habrá total respeto, apoyo y empatía con las mujeres que salgan a manifestarse durante el Día Internacional de las Mujeres, el próximo 08 de marzo.

Aseguró que el Estado es empático al sentimiento que lleva a las mujeres a manifestarse y aclaró que el movimiento no es en sí mismo una invitación a cometer actos violentos, asegurando que la mayoría de las participantes no tienen intención de agredir o destruir negocios o edificios públicos.

«Nosotros somos empáticos, como les digo, a las causas que dan origen a esta manifestación y también tenemos que entender que nuestra obligación es cuidar y velar por la integridad de los edificios públicos y también de la propiedad privada. Esperemos pues que no se repita lo que sucedió el año pasado, pero bueno, nosotros estamos obligados a custodiar y a proteger la libre manifestación de las ideas y en este caso particular no es la diferencia».

«Acabo de hacer yo referencia de que es reprobable que se haya utilizado la fuerza pública para reprimir a estas mujeres que se manifestaban en Ciudad Juárez, pues bueno, no caeremos nosotros en lo mismo así que total respeto, total apoyo, total empatía a las mujeres que se manifiestan el 08 de marzo».