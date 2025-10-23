Toma protesta la Cadena Productiva Turística del Pueblo Mágico de Guachochi

Como parte de las acciones para fortalecer el desarrollo turístico en la Sierra Tarahumara, la

Secretaría de Turismo encabezó la instalación formal de la Cadena Productiva Turística del Pueblo

Mágico de Guachochi, en coordinación con el Gobierno Municipal y con el acompañamiento

técnico de la consultoría Ideas Inteligentes, dirigida por Roberto Bravo Jiménez.

La instalación de este organismo representa un paso importante hacia la integración del sector

turístico local, resultado del trabajo conjunto entre empresarios, prestadores de servicios,

autoridades y organismos locales.

Durante el evento se reconoció el esfuerzo de quienes participaron en el proceso de capacitación

y organización que dio origen a esta nueva estructura de colaboración, orientada al diseño,

promoción y comercialización de productos y experiencias turísticas de alto valor.

Todos los nuevos integrantes participaron en una serie de talleres durante los diez días previos

al evento.

La Mesa Directiva está encabezada por Edgar Joel Palma Bustillos, quien fungirá como director

general.

La ceremonia fue presidida por la directora de Gestión Turística de Chihuahua, Alejandra

Villalobos Palacio, en representación del secretario de Turismo, Edibray Gómez Gallegos. La

funcionaria estatal estuvo a cargo de la toma de protesta y de la entrega de constancias a los

integrantes de la Cadena Productiva.

Villalobos Palacio destacó que Guachochi cuenta con el potencial para convertirse en el mejor

Pueblo Mágico del país, al ser uno de los principales destinos emergentes con esta denominación.

También se contó con la presencia del presidente municipal de Guachochi, José Miguel Yáñez

Ronquillo, así como de autoridades estatales y municipales, representantes del Consejo de

Desarrollo Económico Regional, del Consejo Consultivo de Turismo Municipal y del Comité

Ciudadano de Pueblo Mágico.

Yáñez Ronquillo expresó la importancia de este esfuerzo compartido y reconoció el papel de la

Secretaría de Turismo en la generación de sinergias que fortalezcan la economía local.

Con estas acciones, y de la mano del Gobierno del Estado, Guachochi reafirma su liderazgo como

Pueblo Mágico del Corazón de la Sierra Tarahumara, fortalece su red de emprendedores,

prestadores y promotores del turismo regional.