Todos los que hemos levantado la mano somos cartas fuertes del PAN: Chávez por espectaculares de Daniela Álvarez

Ante la aparición de espectaculares con la imagen de Daniela Álvarez, dirigente estatal del PAN, el coordinador de la bancada panista en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez, dijo que existe certeza de dónde vienen esos recursos y que todos los que han levantado la mano son cartas fuertes de Acción Nacional.

“Esto es una campaña del Comité Directivo Estatal del PAN, que está registrado ante el Instituto Nacional Electoral, está debidamente registrado y se sabe de dónde salen los recursos. Esa es la gran diferencia, no que no nos quieran venir a comparar ahora. La gran diferencia es que estos espectaculares que vimos ayer, pues sabemos de dónde procede el recurso. los de Andrea Chávez provienen de la Barredora de Tabasco, porque no ha querido decir de dónde proviene ese dinero”, dijo Chávez Madrid respecto si Álvarez Hernández podría incurrir en algún delito electoral.

El coordinador panista resaltó que “no es campaña anticipada. Podemos cuestionar o no la validez o lo oportuno de esta campaña, pero no es campaña anticipada. No lo haríamos y no nos permitiría el INE registrar estas campañas. Y también debo decirles que viene un relanzamiento de Acción Nacional en todo México. El jefe nacional, Jorge Romero, nos ha llamado a una reunión en este mes de octubre a relanzar Acción Nacional y el PAN necesita líderes sociales de todos los sectores, necesita ciudadanos comprometidos con México. Entonces vamos a eso. Y también es por eso es parte de esta campaña”.

Respecto a si Daniela Álvarez es carta fuerte para el PAN, ya sea para el gubernatura o alcaldía de Juárez, Alfredo Chávez dijo que “Daniela, Marco Bonilla, todos los que andan levantando la mano, (César) Jáuregui y Santiago (De la Peña) su servidor, Manque (Granados), Rocío (González), somos cartas fuertes de Acción Nacional, ya lo ha dicho la Gobernadora, tranquilos, ahorita hay que chambear, hay que jalar, hay que dar resultados”.