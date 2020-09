Todo funcionario que aspire a un cargo en 2021, debe renunciar a finales de octubre, advierte AMLO

Noticias de Chihuahua.-

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que cualquier funcionario del gobierno federal que aspire a un cargo público en el 2021, deberá renunciar a finales de octubre.

Así lo dijo desde su conferencia mañanera en Palacio Nacional, en donde López Obrador aclaró que “no se van corridos, no se van mal vistos, porque es un derecho, aspirar a representar al pueblo”.

Asimismo, añadió que esa decisión es porque “no queremos que se utilice el gobierno para favorecer a partidos, a candidatos”.

López Obrador informó que la renuncia será definitiva, no licencia, pues no quiere que existan vínculos entre el gobierno federal y candidatos: “renuncia definitiva, ya veremos después, no es licencia, para que no haya ningún vínculo”, aclaró.

El Presidente de la República señaló que esa decisión de que presenten la renuncia a finales de octubre es para que los funcionarios federales no utilicen los programas sociales para su beneficio electoral.