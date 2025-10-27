Todas las industrias deberán estar en TMEC, no solo manufactura; señala DESEC

El presidente de Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua (DESEC) Jorge Cruz Camberos dio a conocer que ya se encuentran listos para dar paso a la reunión de revisión del Tratado de Libre Comercio (TMEC) una de las iniciativas es tomar en cuenta a toda la industria y no solo a la de manufactura.

“Lo que hemos visto con el secretario de Innovación y Desarrollo Económico, Ulises Fernández es no solo ver la parte industrial, tradicionalmente en el TMEC con maquiladoras porque habemos otras industrias como el de ganaderos y productores viendo la industria en general y no nada más el maquilador”, comentó.

Dado a que el próximo 30 de octubre se realizará la reunión de empresariado con funcionarios federales de economía para la revisión del TMEC, el líder empresarial comentó que las bases serán dar competitividad.

En este sentido, varias cámaras empresariales han señalado que es necesario tomar en cuenta a las Micro, pequeñas y medianas empresas de la industria en general con el fin de seguir empoderando a Chihuahua en exportación.