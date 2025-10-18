Tienes hasta hoy para tirar tu basura electrónica, PET, papel, cartón y vidrio

Ayer comenzó el programa anual Chihuahua Recicla 2025 en la Plaza Mayor.

En el evento de arranque de Chihuahua Recicla, en su edición 2025, recicla conmigo, se hizo la invitación a toda la ciudadanía a ser parte del mismo, el cual, tiene como fin el reunir basura electrónica, cartón, PET, papel y vidrio.

Esto, en un horario de 9:00 am a las 5:00 pm ayer viernes 17 y hoy sábado 18, además de poder depositar todos los residuos antes mencionados, al acudir a realizarlo, se estará entregando a cambio un árbol de ornato.

Por su parte, el director de Servicios Públicos Municipales, José Luis de Lamadrid, reafirmó su compromiso por seguir trabajando en conjunto para promover acciones que beneficien al medio ambiente y el tratamiento de los residuos que todos generamos, además de reiterar el lograr superar las toneladas recabadas en el 2024.

Asimismo, el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Gabriel Valdez Juárez, expresó que gracias al trabajo en conjunto y la buena disposición de la ciudadanía, esta actividad ha venido en crecimiento y la misma población ya la espera para ser parte de ella.

De igual forma, René Chavira, alcalde suplente del Gobierno Municipal de Chihuahua, indicó que esta jornada se impulsa con el firme objetivo de promover entre la ciudadanía una cultura de reciclaje activo, responsable y solidario.

Además, que el programa Chihuahua Recicla, no es solo una campaña de acopio, sino que es un llamado a la acción y un recordatorio de que los grandes cambios comienzan con acciones pequeñas.