Tienes hasta el 15 de octubre para tramitar la cartilla del SMN

Hebert Villa, titular de la Junta Municipal de Reclutamiento de la Secretaría del Ayuntamiento, informó que continúa el trámite de la Cartilla del Servicio Militar Nacional el cual, representa un acto de responsabilidad y compromiso cívico, además de ser un documento con vigencia y utilidad práctica en diversos trámites y procesos. Hizo un llamado a los jóvenes de la clase 2007 y remisos ya que el plazo para tramitar la Cartilla Militar Nacional concluye el próximo 15 de octubre.

En conferencia de prensa, el funcionario insistió en que los jóvenes aprovechen realizar este trámite, dado que, aunque no le dan importancia, a futuro se les exige como trámite obligatorio. Recordó que después de pandemia, disminuyó el interés por las personas en participar. Tan sólo el año pasado, dos mujeres recibieron su cartilla.

Este documento es requisito indispensable para quienes deseen:

Ingresar a instituciones de seguridad pública, Guardia Nacional, Ejército o Marina.

Participar en procesos de reclutamiento en dependencias de gobierno.

Tramitar visas o pasaportes en ciertos países que solicitan acreditación del servicio militar.

Completar expedientes laborales o escolares donde se requiera documentación oficial.

Requisitos para el trámite:

Los interesados deben acudir personalmente a la Junta Municipal de Reclutamiento, ubicada en el edificio de la Secretaría del Ayuntamiento, con los siguientes documentos:

Acta de nacimiento original y copia. Comprobante de domicilio reciente. CURP actualizada. Cuatro fotografías tamaño cartilla (de frente, fondo blanco, sin gorra, sin barba ni lentes, con corte de cabello tipo militar). Identificación oficial vigente (INE, pasaporte o constancia escolar con fotografía).

El trámite es gratuito y el horario de atención es de 8:30 a 15:00 horas.

El Gobierno Municipal invita a los jóvenes chihuahuenses a cumplir con este deber ciudadano, reafirmando el espíritu patriótico y los valores de disciplina, responsabilidad y servicio a México.

Pueden consultar la página para ver la información completa: https://www.municipiochihuahua.gob.mx/CCS/Convocatorias/CONVOCATORIA_A_LOS_CONSCRIPTOS_CLASE_2007_Y_REMISOS.