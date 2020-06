Tiene Juárez 81.22% de fallecimientos por COVID-19 y una tasa de letalidad de 21.29%

Noticias de Chihuahua.-

El municipio de Juárez representa el 81.22 por ciento (%) de los fallecimientos por COVID-19 en el estado, con 385 de los 474 casos confirmados al momento, informó el director médico de la Secretaría de Salud en la Zona Norte.

Indicó además que mientras que la tasa de letalidad, es decir, cuántos enfermaron y cuántos fallecen por coronavirus por cada 100 mil habitantes, a nivel estatal es de 16.71%, en Juárez es de 21.29% y en la capital es de 8.78%.

Explicó también que la tasa de mortalidad, que se refiere a cuántas personas mueren de toda la población, en este caso en Juárez la tasa es del 26.69%, en Chihuahua 6.48% y a nivel estatal del 12.58% por cada 100 mil.

De igual manera, el índice de morbilidad indica cuántos pacientes enferman, en cuyo caso a nivel estatal es del 75.29%, en Juárez de 125.34% y en la capital de 73.75%.

Por otra parte, en la Conferencia Informativa #122-Virtual #78 del Reporte COVID-19, se dio a conocer que aumentó a 2,835 casos confirmados en el estado, así como a 696 recuperados, 2,771 descartados y 1,500 sospechosos.

El informe correspondiente a las 19:00 horas del 12 de junio, indica que subió a 58 los confirmados, se agregaron 76 confirmados de fechas anteriores, 29 recuperados más, 102 descartados, bajó en 16 los sospechosos y se confirmaron 17 nuevas defunciones.

De las nuevas confirmaciones, 24 son en Chihuahua, 28 de Juárez y el resto de otros municipios. Los registros extemporáneos son 1 de abril, 63 de mayo y 12 de junio; 72 corresponden Juárez, 4 a Chihuahua y 1 a Cuauhtémoc 1. Además hubo ajuste en 2 registros por rango de edad.

Se tienen 243 pacientes hospitalizados: 58% en el IMSS, 36% en clínicas del Sector Salud, 3% de Sedena y 3% del Issste. Intubados: 36 en el IMSS, 23 en hospitales de la Secretaría de Salud y 1 en el Issste.

Las personas recuperadas: 380 Juárez, 220 Chihuahua, 5 Bachíniva, 2 Namiquipa, 1 Julimes, 3 Ojinaga, 3 Meoqui, 4 Guachochi, 12 Cuauhtémoc, 32 Parral, 1 Guerrero, 13 Delicias, 1 Temósachi, 2 Ahumada, 2 Jiménez, 1 Saucillo, 1 Aldama, 6 Nuevo Casas Grandes, 1 Madera, 1 Santa Bárbara, 1 Guadalupe y Calvo, 1 Buenaventura, 1 Bocoyna y 2 Allende.

Del total de confirmados: 1,808 pertenecen a Juárez, 683 a Chihuahua, 6 a Bachíniva, 32 a Cuauhtémoc, 20 a Ojinaga, 4 a Namiquipa, 39 a Meoqui, 1 a Julimes, 5 a Camargo, 5 a Saucillo, 4 de Ahumada, 2 a Guadalupe D.B., 14 a Guachochi, 58 a Delicias, 5 de Ascensión, 1 a Guerrero, 3 a Bocoyna, 4 a Madera, 84 a Parral, 3 a Buenaventura, 1 a Temósachi, 1 a Galeana, 3 a Guadalupe y Calvo, 22 a Nuevo Casas Grandes, 2 a Rosales, 4 a Jiménez, 2 de Aldama, 1 a Santa Bárbara, 2 a Ignacio Zaragoza, 1 a López, 5 a Urique, 2 a Janos, 1 a San Francisco del Oro, 1 a Guazapares, 4 de Allende, 1 a Coronado y 1 a Valle de Zaragoza.

Edades de los confirmados: 5 menores a 1 año; 5 de 1 a 4; 13 de 5 a 9; 14 de 10 a 14; 32 de 15 a 19; 104 de 20 a 24; 1,237 de 25 a 44; 1,048 de 45 a 64; 117 de 65 a 69; 97 de 70 a 74; 76 de 75 a 79; 51 de 80 a 84; 20 mayores de 85 y 16 mayores de 90 años. 57% del sexo masculino y 43 % del femenino.

Fallecimientos: 385 Juárez, 60 Chihuahua, 2 Cuauhtémoc, 2 Guadalupe D.B., 1 Ascensión, 2 Camargo, 1 Rosales, 1 Bachíniva, 6 Meoqui, 1 Buenaventura, 3 Delicias, 1 Ignacio Zaragoza, 1 San Francisco del Oro, 3 Parral, 1 Madera, 1 Coronado, 1 Nuevo Casas Grandes, 1 Ojinaga y 1 Valle de Zaragoza.

Edad de los pacientes fallecidos: 1 casi en el rango de edad de 5-9 años; 70 de 25-44; 226 de 45-64; 51 de 65-69; 48 de 70-74; 30 de 75-79; 28 de 80-84; 10 de 85-89 y 10 mayores de 90. 34% mujeres y 66% hombres.

Porcentajes por comorbilidad: 24% diabetes, 32% hipertensión, 19% obesidad, 2% asma, 5% enfermedad cardiaca, 3% insuficiencia renal, 6% tabaquismo, 1.9% inmunosupresión, 0.2% VIH/SIDA, 1.9% EPOC y 5% otra.

Defunciones por municipio e institución médica: Juárez: 209 IMSS, 135 Sector Salud, 27 Issste, 12 particular, 2 PCE. Chihuahua: 34 IMSS, 17 Sector Salud, 4 Issste, 5 particular. Cuauhtémoc: 2 IMSS. Guadalupe: 1 IMSS, 1 Sector Salud. Ascensión: 1 IMSS. Camargo: 2 IMSS. Rosales: 1 IMSS. Bachíniva: 1 Sector Salud. Meoqui: 1 IMSS, 3 Sector Salud, 2 particular. Buenaventura: 1 Sector Salud. Delicias: 3 Sector Salud. Ignacio Zaragoza: 1 IMSS. San Francisco del Oro: 1 Sector Salud. Parral: 2 IMSS, 1 IMSS Bienestar. Madera: 1 Sector Salud. Coronado: 1 IMSS Bienestar. Nuevo Casas Grandes: 1 Sector Salud. Ojinaga: 1 Sector Salud. Valle De Zaragoza: 1 Sector Salud.

Muestras de diagnóstico realizas el 12 de junio: Laboratorio Estatal 161, acumuladas 6,599; otros 128, acumulados 6,622; total en 24 horas 289, acumulado 13,221.

El Paso: 3,695 confirmados, decesos 98 y recuperados 2,600.

En México: 139,196 positivos acumulados, 21,872 activos, 16,448 defunciones, 56,928 sospechosos acumulados, 197,590 negativos, 393,714 pruebas estudiadas.

En el mundo: 7,410,510 confirmados, 1,685, 952 (23%) de los últimos 14 días, 418,294 defunciones y 5.6% la tasa de letalidad global.