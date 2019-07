Tiene Ciudad Judicial monumento a la Justicia

Noticias de Chihuahua.-

En el marco del día del abogado, se develó, en la explanada central del Tribunal Superior de Justicia, el monumento a la justicia acto que fue presidido por el Magistrado Pedro Valdés Aguirre y Laila Morles Chávez, presidenta de la Asociación Chihuahuense de Abogados, Colegio de Abogados, A.C, quienes donaron la estatua que viste a partir de este día el Poder Judicial de Chihuahua.

En el evento, que reunió a personajes reconocidos del medio de la abogacía, se resaltó la importancia de contar con este monumento pues servirá como recordatorio, para cada ciudadano que acuda a estas instalaciones en busca de una solución a sus conflictos o bien a prestar sus servicios profesionales, de los principios de equilibrio que deben de existir en la impartición de justicia.

Laila Morales, presidenta de la Asociación Chihuahuense de Abogados, Colegio de Abogados, A.C., agradeció al Magistrado Presidente, Pablo Héctor González Villalobos, el apoyo para la instalación de tan importante figura para los impartidores de justicia, “el motivo de la develación de este monumento a la justicia es recordarle a la sociedad el equilibrio que debe de existir entre la verdad y la justicia, principalmente en el Poder Judicial, pues en ellos recae la responsabilidad de administrar la misma, que mejor, que el día de hoy 12 de julio día del abogado”, señaló la abogada.

Por su parte, el Magistrado Pedro Valdés Aguirre, en representación del Magistrado Presidente; Pablo Héctor González, señaló que “creo que debemos seguir reuniendo esfuerzos con el fin último que representa esta escultura que es la justicia hacia la sociedad, hacia los justiciables, en una sociedad donde no hay ley no hay derecho, en donde no hay derecho no hay justicia y esto para poder lograrlo debemos hacer un esfuerzo conjunto entre quienes imparten justicia y entre quienes brindan la protección los justiciables”.

Además, aprovechó la oportunidad para felicitar a sus colegas por el día del abogado, instaurado por decreto presidencial en el año de 1960 por el entonces Presidente de la República Mexicana, Adolfo López Mateos.