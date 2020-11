Tiene Chihuahua 2 mil 623 Monitores COVID que vigilan el cumplimiento de medidas preventivas

Noticias de Chihuahua.-

A la fecha son 2 mil 623 los chihuahuenses los que se sumaron para ser Monitor COVID, con el objetivo de ser vigilantes de que se cumplan las medidas de prevención del coronavirus y romper las cadenas de transmisión de la enfermedad, informó el director médico de la Zona Norte, Arturo Valenzuela Zorrilla.

“Donde quiera que vayamos y veamos una oportunidad de que la gente observe las medidas preventivas de portar el cubrebocas, guardar la sana distancia, respetar el aforo, no saludar de beso o de mano, mientras todos vigilemos esas medidas de prevención, créanme que habremos logrado un efecto muy grande en el número de defunciones. Entre más Monitores COVID existan, menos días les quedan a la pandemia”, declaró el doctor Valenzuela, durante la conferencia informativa para dar a conocer el reporte técnico del COVID-19.

Para registrarse el interesado debe ingresar a la aplicación Salud Digital, ingresar a la ceja de Monitor COVID para acceder a dos pláticas o capacitaciones y una vez concluida la capacitación, debe resolver un cuestionario sencillo sobre lo que es el Monitor COVID.

“Una vez terminado este proceso, podrá obtener la credencial que avala que la persona puede invitar (a las personas) en cada espacio donde se encuentre, a fin de romper las cadenas de contagio”, especificó.

El director médico de la Zona Norte expresó su beneplácito porque esta mañana, 12 de septiembre, 26 personas más se sumaron para ser Monitor COVID: “Personas conscientes que están integrando las filas contra el COVID-19 que van a salvar vidas mediante un método que se explica en las pláticas en línea”, señaló.

Invitó a la sociedad en general a acreditarse como Monitor COVID, puesto que los chihuahuenses tienen que estar muy conscientes de que tienen el poder de salvar muchas vidas.

A su vez, la subdirectora de Medicina Preventiva, Wendy Ávila, expresó que es preciso continuar con las medidas preventivas de la enfermedad.

“Si nosotros bajamos la guardia podemos tener otra oleada, por eso es sumamente importante que no lo hagamos y que las medidas continúen, porque aunque hayamos hecho varios días muy buenos y un fin de semana excelente, no podemos dar marcha atrás, continuemos esto de manera constante, con todas las medidas diariamente”, indicó.

Exhortó a la población estar muy alertas a las indicaciones de las autoridades, no automedicarse y acudir con el doctor cuando sea necesario.