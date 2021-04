Testigo habría declarado en mi contra porque no lo ayudé a colocar a su esposa como jueza: de la Rosa

Noticias de Chihuahua.-

El ex diputado del PRI, Rodrigo de la Rosa Ramírez, manifestó que su ex secretario particular, Axel Lozoya Rougón, habría declarado en su contra dentro de la investigación de la nómina secreta, como represalia por no haberle ayudado a que su esposa fuera jueza.

Lozoya Rougón declaró ante el Ministerio Público que el diputado lo mandó en dos ocasiones, el 29 de noviembre y 12 de diciembre de 2013, a la Secretaría de Hacienda para recoger sobres o cajas con dinero.

De la Rosa Ramírez expuso ante el juez de control Samuel Uriel Mendoza Rodríguez que su relación con Axel Lozoya durante los tres años que se desempeñó como legilador siempre fue amistad e incluso se reunián en sus casas para convivir en familia.

Sin embargo, narró que al final de la legislatura, Axel le pidió como favor que usara sus relaciones e influencias para que su esposa pudiera acceder a ser jueza dentro del Tribunal Superior de Jusiticia (TSJ) a lo que se negó, pues a dichos cargos sólo se puede acceder mediante los propios procedimientos establecidos por el poder judicial.

“Yo le decía que para mí era imposible… me lo reiteró en tres o cuatro ocasiones y simple y sencillamente le dije que no estabe dentro de mis alcances, quiero suponer que ese pudiera haber sido alguno de los motivos que lo orilló para haber declarado en ese sentido”.