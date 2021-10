Terrazas señala a SFP entrega de 52 contratos por 162 mdp a empresas fantasmas

Noticias de Chihuahua.-

La diputada federal de Chihuahua por el Partido Acción Nacional, Patricia Terrazas Baca, aseguró ante el secretario de la Función Pública del gobierno federal, Roberto Salcedo Aquino, que existe la entrega de 52 contratos a empresas fantasmas por un monto de 162 millones de pesos.

Terrazas Baca precisó que esta observación de la entrega de contratos a empresas fantasmas fue realizada por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.

La legisladora panista consideró que en el tema de compras existe la mayor corrupción por parte del gobierno federal, pero también es un problema que se presenta en los gobiernos estatales y municipales en el territorio mexicano.

Terrazas cuestionó al funcionario federal cuándo se dejarán de aplicar contrataciones por adjudicación directa, ya que 93 de cada 100 contratos se dan por esta vía y aunado a esto existe la entrega de los contratos a empresas fantasmas por el monto mencionado.

“Vemos muchos decires de que se ataca la corrupción, pero no vemos detenidos o denuncias o son denuncias que no prosperan, seguimos esperando el combate a la corrupción porque no se ha tomado en serio”, indicó la legisladora en el marco de la comparecencia del funcionario federal ante las diversas fuerzas políticas que conforman la Cámara de Diputados.