Tercer día de cotejo; sin incidentes continuarán revisión hasta la 1:30 pm

Noticias de Chihuahua.-

Esta mañana reanudo la audiencia en la que se desahoga el cotejo de la carpeta de investigación en contra de Maru Campos Galván, María Ávila Serna y Rodrigo de la Rosa Ramírez, por el caso de la nómina secreta de César Duarte Jáquez.

Durante la jornada de martes, que concluyó poco antes de las 18:00 horas, el Ministerio Público y la defensa de Maru Campos y María Ávila, lograron revisar cinco de los tomos que integran todo el expediente.

Esta mañana, a las 9:36, el juez Samuel Uriel Mendoza Rodirguez, se reunió con las partes para revisar cualquier incidencia que se hubiera presentado durante la diligencia del martes.

No obstante, al no haber observaciones por parte de la defensa ni del Ministerio Público, el juzgador los dejó continuar con la revisión para verse nuevamente a la 1:30 de la tarde, a fin de revisar que no haya alguna incidencia nueva.