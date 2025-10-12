Aún con el dolor en mi corazón, mi esperanza es grande y poderosa, con unidad vamos a ganar en 2027: Maru

Al recordar que hace una semana falleció su esposo, el empresario Víctor Cruz Russek, la gobernadora Maru Campos dijo que acudió hoy a la Asamblea Estatal del PAN no por obligación, sino porque tiene la esperanza de seguir luchando por Chihuahua y por México.

“Hoy decidí levantarme con toda la fuerza y venir a la Asamblea Estatal de mi partido. Y no lo hice por compromiso ni por obligación. Lo hice porque tengo una profunda y auténtica esperanza de seguir luchando y la quería compartir con ustedes. Hoy era un día de compartir la esperanza y de decirles que debemos de seguir luchando porque podemos, porque tenemos todo para llegar al 2027 y recuperar, mantener nuestro gobierno y nuestro estado humanista para todos los chihuahuenses”, aseguró la Gobernadora.

Campos Galván añadió que “aún con el panorama incierto en el país, aún con el dolor personal que hay en mi corazón, mi esperanza es tan grande y poderosa que me da la fuerza para estar aquí frente a ustedes y decirles aquí está su Gobernadora, pero sobre todo con esa convicción de saber que tenemos en nuestras manos la posibilidad de devolverle a nuestro país y de mantener en Chihuahua las mejores condiciones de vida para nuestras familias”.

La jefa del Ejecutivo chihuahuense recalcó que “ni los obstáculos, ni las situaciones de división nos van a frenar. Pese a la muerte, pese a la tristeza, pese a cualquier obstáculo, vamos por una patria ordenada y generosa. Hoy quiero decirles que estoy aquí porque hay esperanza, porque somos herederos de una lucha de mujeres valientes, que lo hicieron con ideas, con esperanza, con herramientas para ganar el año 2027”.

“Son muchos los enemigos que nos acechan, pero sólo hay uno que nos puede derrotar: la división. Ante eso, debemos mantener la unidad en todo momento, porque unidos no tenemos nada que perder y tenemos todo que ganar. Así que les hago un llamado para alentar nuestras convicciones y salir a defender con orgullo lo que que sabemos que merecemos. Permanezcamos en esta brega de eternidad para que Chihuahua sea nuevamente ejemplo para el país, porque México cuenta con nosotros y, por supuesto, ustedes, cada uno de ustedes, cuentan conmigo”, concluyó Maru Campos.