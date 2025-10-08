Tenemos los mejores autobuses en el mercado, modelo 2026: Santiago por ruta Bowí

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda descartó que los camiones que se incorporaron a la ruta troncal Bowí en la ciudad de Chihuahua sean unidades usadas que se hubiesen adquirido en otra entidad federativa.

Ello en relación al señalamiento de una página en redes sociales denominada “Refosteremos” que aseguró que los vehículos que circulan en la ruta Bowí se compraron al Gobierno de Querétaro y que además de no encajar con los accesos de las estaciones, presentan fallas mecánicas.

De la Peña Grajeda mencionó que los camiones que entregó el Estado son modelo 2026, fabricados en Brasil y Colombia, asegurando la ruta Bowí cuenta con las mejores unidades del mercado.

Asimismo, dijo que se están entregando resultados en materia de transporte público lo que genera reacciones de quienes viven de la política, sin embargo, expresó que las mejores comienzan a observarse en un incremento del número de usuarios.