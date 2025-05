Tendrá Maru reunión con titular de SADER por gusano barrenador, pedirá fuerte inspección al sur del país

La gobernadora María Eugenia Campos Galván dio a conocer que este lunes sostendrá una reunión virtual con el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Julio Berdegué Sacristán en donde solicitará que se realice una fuerte inspección del ganado que se maneja al sur del país.

Detalló que en la reunión virtual también estarán conectados las y los gobernadores de la frontera sur del país, así como de la frontera norte para acordar medidas de regulación y conseguir que reanude la exportación hacia los Estados Unidos.

Maru Campos recordó que Chihuahua ha estado libre del gusano barrenador durante 40 años, gracias a las medidas sanitarias que se implementan y anunció que se reforzarán los protocolos con el baño de Ivermectina para el ganado que pretenda ingresar a la entidad, así como con el reforzamiento de la inspección. Asimismo, hizo un llamado a la responsabilidad para el sector ganadero del sur del país que exporta ganado de otros países de América Latina pues Chihuahua tiene un estatus privilegiado en materia de ganadería y que, con la sequía que aqueja a la entidad, resulta más oneroso el no poder enviar cabezas de ganado a Estados Unidos.

«Pedirle a los ganaderos que seamos muy responsables, que luego traemos ganado de América Latina, de otros países sin pensar que Chihuahua tiene un estatus privilegiado y que no podemos echar a perder el trabajo de otros ganaderos que, justamente ante la sequía, se vuelve mucho más costoso u oneroso el no poder exportar ganado, y se vuelve más oneroso porque justamente, no hay de dónde sacar dinero».