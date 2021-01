Temperatura máxima será de 22 grados para esta semana: Protección Civil Municipal

Noticias de Chihuahua.-

Según datos de la Coordinación Municipal de Protección Civil y de acuerdo al pronóstico que emite el Servicio Meteorológico Nacional, esta semana la temperatura máxima para la capital del estado será de 22 grados Celsius, por ello es importante continuar acatando las recomendaciones que constantemente emite la dependencia, para evitar complicaciones propias de la temporada invernal.

Lunes y martes registrarán de manera respectiva temperaturas máximas de 17 y 21 grados Celsius, y en ambos días mínimas de 3°C; el miércoles la máxima será de 16 y la mínima de 4 grados; para el jueves se esperan 22 grados como máxima y 2 como mínima; en tanto el viernes el termómetro no subirá a más de 19°C ni descenderá a menos de 3 grados, respectivamente.

El coordinador de la dependencia municipal, Joel Estrada Castillo, dijo que los días fríos continuarán y que, aunque algunos de ellos se presentan soleados, la temperatura no sufre incremento considerable, motivo por el cual los chihuahuenses no deben confiarse por lo que invitó a seguir las indicaciones de la autoridad.

Además, puso a disposición de quienes lo requieran los refugios temporales de la ciudad operados por la dependencia a su cargo y el DIF municipal; uno ubicado sobre la calle Eusebio Castillo 8400, en la colonia Mármol III y el otro en las avenidas Andazola y lateral Dostoyevsky, en Chihuahua 2094, donde, siguiendo los protocolos de seguridad e higiene para prevenir contagios por COVID-19, diariamente se recibe a más de 20 personas en promedio, y que se encuentran abiertos las 24 horas, hasta nuevo aviso.

Sigue estas recomendaciones y evita complicaciones por el frío:

Evita cambios bruscos de temperatura y abrígate bien al salir

Toma bebidas calientes para mitigar el frío

No salgas de casa, a menos de que sea necesario

No expongas a menores o personas mayores a bajas temperaturas

Procura un lugar cálido para resguardar a tus mascotas

Come alimentos ricos en vitamina “C”