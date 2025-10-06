Tarifa de 12 pesos en el Bowí se acordó desde 2023, se pausó hasta que llegaron camiones nuevos

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda recordó que desde abril del 2023 se acordó una nueva tarifa en el servicio de transporte público para toda la entidad, estableciendo en 12 pesos para público en general y de 6 pesos en tarifa preferencial.

Asimismo, dijo que en su momento, el Gobierno del Estado se comprometió a no incrementar la tarifa en la ruta troncal Bowí en tanto no se modernizara la flotilla de camiones.

En este sentido, con la puesta en marcha de las 40 nuevas unidades en la ruta Bowí, De la Peña Grajeda expresó que entró en vigor la actualización de la tarifa en correspondencia con la de las rutas alimentadoras.

octubre 6, 2025

