También en Hacienda, evacúan tras amenaza de bomba

Como parte del protocolo de seguridad, personal que labora en el Edificio Héroes de Reforma, sede de la Secretaría de Hacienda fue evacuado por la amenaza de bomba en Palacio de Gobierno.

Fue alrededor de las 12:30 horas cuando comenzó a sonar la alarma de incendio en Palacio de Gobierno y personal de seguridad instruyó a la evacuación del edificio.

Personal de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) arribó a Palacio de Gobierno para una inspección con apoyo de caninos de la Unidad K9.

Asimismo, las personas que fueron evacuadas se reunieron en Plaza del Ángel en espera de que las autoridades declaren seguro el ingreso.