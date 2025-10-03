También en Hacienda, evacúan tras amenaza de bomba

Como parte del protocolo de seguridad, personal que labora en el Edificio Héroes de Reforma, sede de la Secretaría de Hacienda fue evacuado por la amenaza de bomba en Palacio de Gobierno.

Fue alrededor de las 12:30 horas cuando comenzó a sonar la alarma de incendio en Palacio de Gobierno y personal de seguridad instruyó a la evacuación del edificio.

Personal de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) arribó a Palacio de Gobierno para una inspección con apoyo de caninos de la Unidad K9.

Asimismo, las personas que fueron evacuadas se reunieron en Plaza del Ángel en espera de que las autoridades declaren seguro el ingreso.

octubre 3, 2025 1:37 pm

unnamed
unnamed
ichitaip_abril2025
Banners NUTRI_320x100
entrelineas_suicidio_202410
MEDI_BANNERS_320x100
300 x 200

En otras noticias:

© 2025 Entre Líneas.
Todos los derechos reservados.

Facebook Instagram tiktok Youtube Envelope Whatsapp

Correo Oficial:
entrelineasnoticiasmx@gmail.com

Suscríbete a nuestro boletín
Recibe las noticias más importantes de Chihuahua directamente en tu correo. Sin spam, solo lo relevante.

error: Entrelineas Noticias Chihuahua