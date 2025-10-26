SYSCOM celebra su primer “Día de las Calabazas” con alegría y unión familiar

En un ambiente lleno de color, alegría y espíritu festivo, SYSCOM llevó a cabo su primer convivio del “Día de las Calabazas”, una celebración que reunió a colaboradores y sus familias en el estacionamiento de la empresa, la cual se pintó de un vibrante tono naranja para la ocasión.

El evento formó parte de las actividades que fomentan la integración, la convivencia familiar y la preservación de las tradiciones, pilares fundamentales de la cultura organizacional de SYSCOM, compartió el Ing. Guillermo Holguín director del área de Recursos Humanos.

Durante la jornada, chicos y grandes disfrutaron de snacks, juegos integradores, como pintar calabazas creativas; todo, en un entorno pensado para compartir y fortalecer los lazos entre compañeros y familiares.

El Día de las Calabazas se celebra en honor a los cultivadores de este fruto, símbolo que en México y el mundo se asocia tanto con la temporada de recordar a nuestros seres queridos como con las alegres y espeluznantes festividades del norte del país.

Con esta primera edición, SYSCOM une ambas tradiciones y a toda su gran familia en un solo festejo que celebra nuestras raíces, la creatividad y, sobre todo, la unión que distingue a nuestra comunidad laboral, concluyó, Holguín.