Suspenderán vacaciones a policías del 1 de noviembre al 15 de enero

El comisario de Seguridad Pública Municipal, Julio Salas, anunció que quedarán canceladas las vacaciones para todos los elementos del próximo 1 de noviembre hasta el 15 de enero.

Lo anterior, con el objetivo es garantizar la tranquilidad de las familias chihuahuenses durante el periodo que abarca desde la tradicional «Feria del Hueso» por el Día de Muertos, hasta los festejos y compras de fin de año.

En conferencia de prensa informó que 102 policías ya están asignados al operativo de la feria antes mencionada y que se activarán los acostumbrados turnos dobles y estrategias de coordinación con otras dependencias.

Dijo que, tanto la noche de Halloween, Feria del Hueso, entrega de aguinaldos, posadas, compra de regalos, vacaciones en escuelas, ya está la DSPM lista para la parte de mayor trabajo en todo el año.

«Decirle a los ciudadanos que pueden estar tranquilos, que los policías estamos para cuidarlos y el sacrificio que cada agente hace es por la vocación de servir».

octubre 23, 2025 6:33 am

