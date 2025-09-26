Suspenden concierto de El Malilla en la Expogan por condiciones climáticas

La presentación del artista El Malilla, programada para la noche de este viernes 26 de septiembre en el Centro de Espectáculos de la Expogan Chihuahua, fue suspendida debido a causas climatológicas y en atención a las recomendaciones de las autoridades.

A través de un comunicado oficial, la empresa organizadora informó que la decisión se tomó priorizando la seguridad del público, artistas y colaboradores, destacando que el bienestar de los asistentes es la máxima prioridad.

La empresa Rulis Concert, responsable del evento, dio a conocer que a partir del próximo lunes se ofrecerán detalles sobre una posible reprogramación del concierto o bien las políticas de reembolso del boletaje adquirido a través de Ticketzone.

El concierto estaba previsto para iniciar a las 22:00 horas en el Centro de Espectáculos de la feria ganadera.

