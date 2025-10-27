Suspenden clases en Guachochi tras ataque armado

El secretario de Educación y Deporte, Francisco Hugo Gutiérrez Dávila señaló que derivado de los hechos violentos en la región de Guachochi, 8 escuelas rurales y 8 urbanas suspendieron clases.

Señaló que existe temor entre la población luego del ataque armado que se registró durante el fin de semana por lo que las autoridades educativas están atentas a la actuación de las fuerzas de seguridad.

Consideró que a partir de mañana las escuelas retomen la normalidad en las clases, atentos a cualquier llamado que se recibe de las autoridades locales.

Cabe señalar que del enfrentamiento entre grupos del crimen organizado, 7 personas perdieron la vida y 7 más resultaron lesionadas, todas víctimas circunstanciales de los hechos.

Entre las víctimas se encuentra un profesor de la comunidad por lo que este lunes docentes de la región se manifestaron afuera de la presidencia municipal para exigir justicia.