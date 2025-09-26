Supervisa titular de la SSPE despliegue de seguridad en ExpoGan 2025

El secretario de Seguridad Pública del Estado (SSPE), Gilberto Loya Chávez, llevó a cabo un recorrido de supervisión de seguridad en las instalaciones del ExpoGan 2025, el cual se realizó durante la tarde del pasado jueves en la Unión Ganadera Regional de Chihuahua capital.

El recorrido se llevó a cabo en el marco de la inauguración del tradicional evento, donde la Policía del Estado asignó a elementos de Despliegue Policial y cadetes del Instituto Estatal de Seguridad Pública, quienes mantuvieron presencia y vigilancia constante, además de generar una proximidad permanente en caso de que la ciudadanía asistente requiera de asistencia o apoyo.

Durante la inspección, Loya Chávez saludó al personal y reconoció su actitud de deber durante este tipo de eventos masivos.

El operativo constó también de la instalación de tecnología Centinela, como los centros de mando móviles, los “Escorpiones” para monitorear en tiempo real los sucesos del evento, lo que permite una videovigilancia permanente.

Asimismo, el flujo vehicular fue asegurado a través de la Policía Vial, quienes desde temprano se movilizaron para realizar labores de abanderamiento, control de tráfico, así como para guiar el contingente durante la cabalgata inaugural que inició desde el centro de la ciudad y que culminó en la Unión Regional Ganadera.

También participaron en la sesión de revisión, el subsecretario de Seguridad Ejecutiva, Santos Vasconcelos, así como el director de la Policía Bancaria, Comercial, Industrial y Minera, Refugio Moreno.