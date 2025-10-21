Supervisa Gilberto Loya avances del programa “Chihuahua se pinta Seguro”

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, supervisó este martes uno de los puntos de intervención del programa “Chihuahua se pinta Seguro”, mediante el cual se realiza el pintado y rehabilitación de pasos peatonales, líneas de frenado y delimitación de carriles en la capital del estado.

Esta visita de supervisión y de puntura del crucero se llevó a cabo en la calle Antonio Rosales y Av. Cristóbal Colón, frente al Hospital Central Universitario, en la colonia Obrera.

Durante el primer día de acciones, el programa benefició de manera directa a 18 mil 500 personas, al intervenir diversos cruces con señalización horizontal destinada a mejorar la movilidad urbana y brindar mayor seguridad a peatones y automovilistas.

Loya Chávez destacó que el programa avanza conforme a lo planeado, recordando que la mayoría de los cruceros semaforizados que hoy presentan fallas, dejaron de funcionar por daños ocasionados en choques vehiculares. En este sentido, la SSPE informó que ya se encuentran en proceso de análisis y adquisición de refacciones para la reparación y rehabilitación de 13 cruceros semaforizados.

A pesar de estas afectaciones, la Secretaría refrendó que no se detendrá la meta de llegar a fin de año con:

* 220 cruces peatonales rehabilitados

* ⁠92 mil 666 metros lineales de pintura aplicada para señalización horizontal

* ⁠220 señaléticas verticales instaladas conforme a la Ley de Movilidad

Asimismo, se anunció que en los próximos días llegarán tres nuevos controladores, además de componentes como fuentes de poder y tarjetas electrónicas, con los cuales será posible dejar en óptimo funcionamiento la totalidad de los semáforos distribuidos en el municipio.

El titular de la SSPE reiteró que estas acciones forman parte de la estrategia de orden, seguridad y movilidad impulsada por la Plataforma Centinela, cuyo objetivo es generar entornos urbanos más seguros y reducir riesgos viales para la ciudadanía.