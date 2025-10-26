Supervisa alcalde Marco Bonilla recarpeteo de lateral del boulevard Fuentes Mares

Los trabajos inician desde la calle José Velázquez hasta la Francisco Portillo

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 26 de octubre de 2025.- El alcalde Marco Bonilla realizó un recorrido de supervisión en la lateral del boulevard Fuentes Mares en sentido de norte a sur, donde realizan trabajos de recarpeteo desde la calle José Velázquez hasta la Francisco Portillo, en beneficio de más de 100 conductores que a diario circulan por esta vía para llegar a sus hogares o centros de trabajo.

Desde el martes, el personal de la empresa contratista supervisados por el Consejo de Urbanización Municipal (CUM), inició con el raspado del pavimento con el fin de levantar la carpeta de asfalto dañada y poder colocar el nuevo material.

Acompañado del gerente del CUM, Oscar Derma, el alcalde Bonilla recorrió todo el tramo en reparación y recordó que en el mes de abril la ciudadanía solicitó el recarpeteo, luego de una supervisión de bacheo que hizo sobre esta misma avenida.

Ahora, el edil capitalino regresó a este punto, donde la maquinaria se encarga de renovar totalmente la lateral, desde la calle José Velázquez hasta la Francisco Portillo, un tramo de 750 metros lineales que por el constante tráfico y la corriente de las lluvias habían dañado el asfalto.