Supervisa alcalde construcción de ampliación de salón de usos múltiples en comunidad El Vallecillo

El alcalde Marco Bonilla visitó la comunidad de El Vallecillo para realizar la supervisión de la ampliación de salón de usos múltiples.

Los trabajos llevan un avance del 70 por ciento y al finalizar albergará una capacidad de 450 personas de las 300 que cabían antes para que disfruten de bailes, fiestas, convivencias, entre otras más actividades.

Dicha obra contará con un área de 128 metros cuadrados, estructura para techumbre a base de ipr de 6X4 pulgadas y perfil de 8 pulgadas cubierta insufoil con lamina cal 26 en placa de poliestireno de 2” de espesor.