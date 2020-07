Supera Estado meta de construcción y ampliación de vivienda del Plan de Inversión 2019-2021

Noticias de Chihuahua.-

Durante el espacio informativo del Plan Emergente, el director general de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura (Coesvi), Carlos Borruel Baquera, informó al gobernador Javier Corral, que a un año de que concluya la actual administración estatal, quedó superada la meta establecida en el Plan de Inversión 2019-2021 en materia de construcción y ampliación de vivienda.

Indicó que se tenía planificado construir 2 mil viviendas nuevas y ampliar otras 600 más, sin embargo, dijo, ya se tienen 2 mil 500 viviendas nuevas prácticamente terminadas y algunas en proceso, y se han realizado 4 mil acciones de ampliación. Además, dijo, se tiene sumo cuidado en que las viviendas se construyan con material térmico, apegado a las instrucciones giradas por el propio mandatario estatal.

El Gobernador del Estado subrayó “la vivienda es otro de los rubros que en materia de inversión hemos tomado como una apuesta, no solo de reactivación económica, de crecimiento económico, sino de garantizar un derecho fundamental de las personas a tener una vivienda digna, a tener un espacio para su familia”.

Por ello, agregó Javier Corral, Gobierno del Estado ha hecho una gran labor desarrollando proyectos muy importantes de recuperación, reconstrucción y ampliación de vivienda. “Nada le cambia la vida de mejor manera a una persona y a una familia, que tener un hogar propio”.

Al hablar sobre el Plan de Inversión 2019-2021 y hacer referencia al director de Coesvi, el gobernador Corral enfatizó “ha hecho una labor realmente muy importante, para los recursos con los que hemos contado, ahora sí que como se dice “has hecho milagros”, porque ha tejido alianzas muy importantes y eso es fundamental en un funcionario público, saber armar la colaboración interinstitucional”.

Destacó que para atender a sectores marginados, que son los que más necesitan de un techo y la gente que más requiere de una vivienda, a través de los distintos programas de vivienda como: “Para todos y con todos”, “Ampliación y mejoramiento” y “Recuperación y rehabilitación”, se han efectuado diversas acciones en beneficio de las y los chihuahuenses.

En su informe, Carlos Borruel detalló que en el caso de vivienda “Para Todos y Con Todos”, se han realizado un total de 2 mil 435 acciones de vivienda en 30 municipios; en el programa “Ampliación y mejoramiento” se favoreció a 4 mil familias de alrededor de 35 municipios; y en el de “Recuperación y rehabilitación”, fueron más de 500 viviendas en que ya están recuperadas y rehabilitadas.

Comentó que en el caso de “Para Todos y Con Todos”, se ha involucrado a instancias municipales, estatales y en algunos casos federales, el propio beneficiario aporta la mano de obra y se cuenta además con otro importante apoyo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social con programas como el de Empleo Temporal, “con la vivienda, con la construcción, detonamos más de la economía y estamos generando muchísimo empleo dentro de cada municipio al que estamos llegando”.

“Estamos actualmente en 30 municipios y en las siguientes semanas habremos de incorporar al municipio de Cuauhtémoc, con otras 90 viviendas. De tal manera que esta meta que ya rebasamos del Plan de Infraestructura, va a seguir creciendo en los siguientes meses y ya estamos trabajando también sobre el tema del Plan de Infraestructura para el 2021 en materia de vivienda.

“En todo Guadalupe y Calvo estamos construyendo mil viviendas y estamos yendo a cada una de las comunidades”. En la localidad denominada Mesa de la Palma, en Guadalupe y Calvo, se edificaron 15 viviendas, que es el número de familias que residen en esa zona ubicada en lo más recóndito del citado municipio de la Sierra Tarahumara.

Por ello, dijo, el traslado a pie desde Mesa de la Palma hacia la cabecera municipal es de dos días y en vehículo era de 8 horas, sin embargo “con esta metodología que estamos usando de adoberas, para trasladarlas hasta ese lugar, se tuvo que mejorar el camino” y entonces el tiempo de recorrido en vehículo se redujo a 5 horas aproximadamente. “Se deja la vivienda y se deja una derrama económica importante y una generación de empleo en beneficio de toda la comunidad”.

“En Mesa de la Palma no hay ni una tiendita, no hay telefonía, no hay alumbrado público, no hay un banco, el dinero ahí no sirve para nada, es una comunidad totalmente aislada”, expresó el funcionario estatal. “Además, con la adobera, que produce material térmico, en esa misma comunidad y en otras, estamos haciendo pequeñas aulas, comedores y hasta centros de salud, para que la población tenga atención integral y hemos ampliado un poquito la visión de vivienda”, puntualizó.

“Hemos descubierto historias que en verdad nos motivan a seguir adelante con este tema de vivienda, porque cambia radicalmente la vida de las personas”, comentó al recordar el testimonio de una señora de Bachíniva, Doña Juanita, que en 75 años, por primera vez pudo bañarse dentro de una habitación