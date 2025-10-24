Suman 80 muertos por lluvias extraordinarias en cinco estados

El Gobierno de México informó este viernes 24 de octubre de 2025 que suman 80 muertos y 18 personas desaparecidas por las intensas lluvias e inundaciones que han afectado recientemente a cinco estados del país.

Lo anterior fue detallado en el microtisio habilitado por el Gobierno federal, donde también se apuntó que19 personas siguen desaparecidas.

De acuerdo con el micrositio oficial, el mayor número de decesos se ha dado en Veracruz, con 35 y 7 personas que todavía no se han localizado. Seguido de Hidalgo, con 22 fallecidos y 9 desaparecidos; Puebla con 22 decesos y 2 personas desaparecidas, y Querétaro con un muerto.

Jesús Esteva, Secretario de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT), aseveró en la conferencia matutina de Palacio Nacional aseveró que se restableció la comunicación terrestre en 202 de las 288 comunidades que resultaron incomunicadas por las lluvias y deslaves registrados en los estados de Hidalgo, Puebla, Veracruz, Querétaro y San Luis Potosí.

El funcionario señaló que la red federal de más de mil kilómetros se encuentra completamente habilitada, mientras que del 14 al 24 de octubre se logró reconectar por vía terrestre más de dos centenares de localidades.

En cuanto al restablecimiento del servicio eléctrico, informó que solo restan 566 hogares sin energía en Hidalgo, mientras que Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz ya cuentan con suministro total.

El secretario informó que se han removido más de tres millones de metros cúbicos de material con el apoyo de 1.210 máquinas y 17 mil 584 elementos de las fuerzas federales y estatales, además de 47 helicópteros que continúan operando en los llamados “puentes aéreos” para llevar ayuda a las comunidades más aisladas.

Por su parte, Emilia Calleja, directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), informó que el restablecimiento del servicio eléctrico tras las fuertes lluvias en el oriente y centro del país presenta un avance del 99.82 por ciento, con el suministro ya completamente restablecido en Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.

Mientras que en Hidalgo permanecen 466 usuarios aún sin energía.

Calleja detalló que en las zonas de difícil acceso se mantienen nueve campamentos de trabajo y reconoció el apoyo de las comunidades locales “que han ayudado a jalar cables, levantar postes y limpiar los terrenos”.

En total, la CFE ha desplegado 1.602 trabajadores, 503 camionetas tipo pick-up, 219 grúas, seis helicópteros, ocho drones y retroexcavadoras para acelerar las labores.

Calleja también informó que, en materia de telecomunicaciones, aún quedan 43 puntos sin telefonía celular y 441 sin acceso a internet gratuito, con un avance del 55 % en su restablecimiento. EFE

Con información de EFE