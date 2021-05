Suma Juárez 4 días sin reportar defunciones por COVID-19

Noticias de Chihuahua.-

De acuerdo con los datos reportados por la Secretaría de Salud, Ciudad Juárez suma ya cuatro días sin registrar decesos por COVID-19.

Del domingo a este miércoles, el municipio fronterizo ha mantenido tres mil 322 muertes. Hasta la fecha se contabilizan 31 mil 384 casos.

No obstante, el director de Epidemiología, Gumaro Barrios Gallegos, pidió a la población juarense no relajar las medidas preventivas, pues estas estadísticas no significan que epidemia esté controlada.

Señaló que muchas muertes por COVID-19 no se reportan de inmediato, ya que se tiene que realizar un proceso para confirmarla y luego plasmarla en el sistema de información.