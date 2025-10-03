Sujeto marcó al 911 y avisó de supuesta bomba en Palacio

La Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) dio a conocer que a las 12:26 de este viernes se recibió una llamada a la línea de emergencias 911 de una supuesta bomba en Palacio de Gobierno.

La llamada fue por parte de un masculino quien de manera inmediata colgó la llamada y cuyo número se permanece en reserva mientras se realizan las investigaciones.

Al respecto, se procedió a evacuar Palacio de Gobierno y el edificio Héroes de Reforma para que la Unidad K9 y del Equipo Antibombas llegaron para revisar todos los espacios.

octubre 3, 2025 3:16 pm

