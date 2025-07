Suben a redes el “Round 2” de Biker sobre periférico De la Juventud

La noche de este viernes circuló en redes sociales un segundo video de quien aparentemente es el mismo motociclista que en esta semana se hizo viral al protagonizar una persecución sobre periférico De la Juventud hasta llegar a la avenida Silvestre Terrazas, donde un elemento de la Policía Vial motorizado, le dio alcance.

De acuerdo con imágenes que ya circulan en Facebook, se le pudo ver a toda velocidad a la altura del hospital Star Médica en donde se encuentra el puente. Ahí alguien lo grabó y después de esa imagen, se editó el video hasta donde el Biker va a velocidad.

Cabe recordar que tras el primer video viral, surgieron reacciones de las autoridades, en la que se dejó claro que el protagonista de esta escena no contaba con licencia y ante la falta, de poner en riesgo su integridad y la de los conductores en el periférico, no se le otorgaría licencia por un año.



Sin embargo, en aquel primer video de la motocicleta Yamaha que llevaba en la persecución escribió: “somos internacionales my love, ocuparon todo Vialidad para una moto vieja”.

Mientras tanto, la otra motocicleta que conducía en este video, es una BMW.

“Round 2 con mi BMW o qué?”, escribió al retar a los agentes de vialidad.