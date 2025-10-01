Subastarán mañana a los novillos mejor calificados del 2025

La Unión Ganadera Regional de Chihuahua (UGRCH) y la Secretaría de Desarrollo Rural reiteraron la invitación a la Subasta de Canales del Concurso de Calificación de Novillo Gordo 2025 que se llevará a cabo mañana sábado a las 12:00 horas en las instalaciones de la ExpoGan.

El evento es parte de las actividades de los festejos ganaderos en donde se ofrecerán los mejores ejemplares del concurso antes citado.

Los organizadores de la subasta reiteraron que la carne de res chihuahuense es la mejor del país, siendo la principal en exportación a Estados Unidos.

octubre 1, 2025 3:26 pm

