Soy inocente y de llegar al gobierno no protegeré ni perseguiré a nadie: Maru Campos

Noticias de Chihuahua.-

En entrevista con Carlos Loret de Mola, la candidata a gobernadora por el Partido Acción Nacional (PAN), Maru Campos Galván, reiteró que es inocente y el gobierno de Javier Corral Jurado no ha podido acreditarle ninguna de las acusaciones en su contra.

Precisó que desconoce la razón por la cual ha sido perseguida por el mandatario estatal y señaló como posible hipótesis un pacto con Morena, ya que el gobernador Javier Corral Jurado se ha negado a sentarse a hablar con ella.

“Lo de César Duarte es un pretexto, no es una razón para perseguirme, yo he buscado extenderle la mano, pero no quiere y es indispensable generar alianzas porque el país está en riesgo y Chihuahua como estado también lo está”, detalló Campos Galván.

La alcaldesa con licencia manifestó que de llegar al gobierno no perseguirá ni protegerá a nadie, solamente se sancionará a quienes hayan dañado a gobierno del estado y se continuará con la política del gobernador para blindar al estado ante el avance de la Cuarta Transformación.