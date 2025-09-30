Soy ajeno a esos hechos y un hombre de leyes: Memo Ramírez por acciones de su hermano en Parral

Luego de los hechos ocurridos en Parral, en donde su hermano Fernando baleó a dos abogados durante un funeral, el presidente del Congreso del Estado, Guillermo Ramírez, lamentó la situación, pero aclaró que son actos ajenos a él y que como hombre de leyes que es, cree en las instituciones y la justicia.

“Son hechos muy lamentables, hechos que están fuera de mi alcance, soy ajeno totalmente a esos hechos y que la investidura que hoy represento y que trato de ejercer con mucha responsabilidad, pues está totalmente aparte de los hechos que ocurrieron”, declaró Ramírez Gutiérrez.

“Soy un hombre que respeta totalmente las leyes, un hombre que cree en las instituciones y que estoy seguro que las autoridades correspondientes y las instancias correspondientes irán a resolver esto conforme a derecho, fundando sus actuaciones y motivándolas en las legislaciones aplicables para este tema”, añadió el

presidente del Poder Legislativo.

Guillermo Ramírez recalcó que es “un hombre de leyes, soy un hombre que cree en el estado de Derecho, que cree totalmente en las instituciones y que hará su trabajo de la mejor manera. Yo agradezco mucho la postura de mis compañeros diputados. Trabajamos siempre en equipo. Siempre hemos tenido el respaldo tanto de la dirigencia estatal como de los amigos. Y en este caso, pues en un caso que es totalmente aislado y ajeno a un servidor, creo que las declaraciones están correctas”.