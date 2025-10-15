Sostienen Fiscalía, DSPM y ANTAD reunión de trabajo para prevención de robos

Personal de la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Robo de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, sostuvo una reunión de trabajo con mandos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y con miembros de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD).

Al respecto, la Coordinadora de la Unidad de Investigación, Melisa Dessire Realyvazquez Lozoya, dio a conocer que estas sesiones de trabajo se realizan de manera mensual y se fortalece la coordinación para prevenir robos a tiendas de autoservicio y departamentales de la ciudad de Chihuahua.

Informó que, en esta reunión efectuada ayer martes en el auditorio de la Fiscalía, escucharon los planteamientos e inquietudes de los representantes de la ANTAD y definieron estrategias preventivas.

La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso en el combate a los delitos, y con la recuperación de los bienes sustraídos ilegalmente, para restituir el daño cometido al patrimonio de los ciudadanos.