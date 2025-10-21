Sostiene SSPE reunión con “Retén Ciudadano” para fortalecer acciones de movilidad

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) sostuvo una reunión con representantes del colectivo “Retén Ciudadano”, como parte de las acciones de diálogo y colaboración que impulsa la institución para fortalecer la seguridad vial y la movilidad en la entidad.

El encuentro se llevó a cabo en las instalaciones del Complejo Estatal de Seguridad Pública, en la ciudad de Chihuahua, donde fueron recibidos por los subsecretarios de Despliegue Policial y de Movilidad, Ricardo Realivazquez y César Komaba, en representación del titular de la SSPE, Gilberto Loya.

Durante la sesión, los integrantes del colectivo expusieron diversas propuestas, inquietudes y experiencias relacionadas con la seguridad vial, movilidad urbana y la prevención de incidentes en la vía pública, con el objetivo de generar esquemas conjuntos que beneficien a la ciudadanía.

Por su parte, autoridades de la SSPE refrendaron la voluntad institucional de mantener un canal de comunicación abierto con la sociedad civil, que permita fortalecer las estrategias operativas y de proximidad social en temas de movilidad y seguridad.

Este acercamiento forma parte de los esfuerzos permanentes para construir entornos más seguros y ordenados, a través de la colaboración entre autoridades y ciudadanía.