Sostendrán segunda reunión con docentes que exigen recuperar Clave L

El secretario de Educación y Deporte, Francisco Hugo Gutiérrez Dávila informó que en próximos días se llevará a cabo una segunda reunión con los y las docentes que ayer martes se manifestaron afuera de Palacio de Gobierno.

Se trata de docentes de la Sección 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) que exigen a la gobernadora Maru Campos cumplir con su compromiso de recuperar las Claves L y L Plus.

Gutiérrez Dávila explicó que ayer se reunieron con una comitiva de las y los manifestantes en donde se les explicó que el esquema de pagos, incentivos y promociones está a cargo del Gobierno Federal.

Asimismo, reiteró que para la gobernadora Maru Campos es de gran interés que el magisterio tenga condiciones dignas para laborar, sin embargo, reiteró que es necesario una gestión legislativa impulsada desde el ámbito federal.