Sorpresa que Javier Corral busque ser «pluri», cuando dijo no estar interesado: Coparmex

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Copamex) Salvador Carrejo Orozco dio a conocer que no es ninguna novedad el ver al ex gobernador y ex panista Javier Corral Jurado del lado de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) la sorpresa es que ahora sea integrante de la lista de aspirantes plurinominales al senado.

“La verdad es que no extraña no me parece sorpresivo, ya tenía meses que había tomado su inclinación de apoyar el proyecto de Claudia Sheinbaum entonces no es sorpresivo, quizás si llame un poco la atención, que él estaba señalando que no buscaba ningún puesto, posición, ni mucho menos, que su único objetivo era apoyar el proyecto con el que él simpatizaba y que tiene todo el derecho para expresar su simpatía política, sin embargo con esta lista de plurinominales, pues no contrasta con lo que había dicho, no es una novedad o sorpresa”, comentó.

Durante la madrugada de hoy se dio a conocer la lista de Morena en aspirantes plurinominales al senado destacando en la posición número 9 Javier Corral Jurado, la suplente será Brighite Granados actual presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena.

“En caso de que llegue al senado van a ser interesantes sus posicionamientos porque seguramente tendrá coincidencias con su grupo parlamentario en su momento, pero estoy seguro que tendrá discrepancias en algunas”, comentó.