Somos rivales políticos, no enemigos, aclara Marco Bonilla tras encuentro con Andrea Chávez

El alcalde Marco Bonilla este viernes declaró que se encontró a la senadora de Morena Andrea Chávez en un vuelo, por lo que dejó claro a los ciudadanos que una cosa es el trabajo político de ambos y la rivalidad por los partidos e ideales a los que pertenecen, más no significa que no se dirijan la palabra.

«Nos tocó en el mismo vuelo de regreso de la Ciudad de México para acá… Somos rivales políticos, no somos enemigos, esto lo debo de aclarar con mucha puntualidad, al final de cuentas, hubo un intercambio ahí de saludo de algunos temas».

Dijo en entrevista que la senadora le preguntó por ejemplo el tema del Relleno Sanitario, cómo va este tema de lo de la planta tratadora de basura, qué dice Banobras, si en algo podía ayudar como legisladora federal y realmente hasta ahí, o sea, fue el intercambio que tuvimos y pues no hubo más.

Cabe recordar que el alcalde Bonilla en esta semana tuvo agenda en la Ciudad de México, por lo que resaltó que el saludo con la legisladora fue grato y no de enemistad.

octubre 3, 2025 5:05 pm

unnamed
unnamed
ichitaip_abril2025
Banners NUTRI_320x100
entrelineas_suicidio_202410
MEDI_BANNERS_320x100
300 x 200

En otras noticias:

© 2025 Entre Líneas.
Todos los derechos reservados.

Facebook Instagram tiktok Youtube Envelope Whatsapp

Correo Oficial:
entrelineasnoticiasmx@gmail.com

Suscríbete a nuestro boletín
Recibe las noticias más importantes de Chihuahua directamente en tu correo. Sin spam, solo lo relevante.

error: Entrelineas Noticias Chihuahua