Somos factor decisivo en la balanza electoral: GPPRI

El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, Arturo Medina, reiteró que su partido es proaliancista, pero también sabe ir solo, además de asegurar son el “factor decisivo en la balanza electoral”.

“Se están olvidando de la responsabilidad que todos tenemos en este momento, ahorita lo que nos compete es darle resultados a la ciudadanía, en eso estamos enfocados los diputados, sin embargo, somos un partido que sabe de alianzas, somos una fuerza determinante en Chihuahua y desde entonces hemos mantenido una alianza congruente”, declaró Medina Aguirre.

El líder de la bancada priista argumentó que “la política se trata de lealtad. Hemos sido leales y hemos sabido concretar acuerdos”.

Arturo Medina insistió que “pese a esta apertura, sabemos y podemos competir solos, nuestro partido se ha fortalecido. Tenemos perfiles competitivos, a diferencia de otros partidos, los priistas no le tememos a la ciudadanía. Somos factor decisivo en la balanza electoral”.

octubre 23, 2025 9:50 am

