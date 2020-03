Sólo una mente enfermiza solaparía una violación: director de Policía Vial

Noticias de Chihuahua.-

El comisario jefe de la División de Policía Vial, Javier Rafael Palacios Reyes, señaló que nunca protegerían a los elementos acusados de violación pues sólo una mente enfermiza solaparía “tonterías de esa naturaleza”.

Una conductora presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por violación tumultuaria cometida por policías viales que la detuvieron por manejar en estado de ebriedad.

Palacios Reyes se reservó si los agentes ya han sido identificados y separados de sus funciones con el argumento de que se trata de una investigación sensible en que se debe proteger la integridad de la víctima.

No obstante garantizó que la corporación no tolerará ningún tipo de conducta ilícita y que no se protegerá a nadie.