Solo 20 de 24 candidatos judiciales presentaron su declaración 3 de 3

● El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Chihuahua, Coparmex Chihuahua y Transparencia Mexicana informaron que, a pocos días de la elección, el 83 % de las 24 personas candidatas al Tribunal de Disciplina Judicial de Chihuahua han puesto a disposición de la ciudadanía sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal en versión pública.

● Las declaraciones #3de3 de candidatos al Tribunal de Disciplina Judicial pueden consultarse en el micrositio de Coparmex Chihuahua: https://candidatos.coparmexchihuahua.org/magistraturas-disciplina-judicial/

● Otras 22 personas aspirantes a distintos cargos jurisdiccionales —en materias como civil, penal, familiar, laboral, entre otras— se han sumado de forma proactiva a esta iniciativa ciudadana, disponibles en: https://candidatos.coparmexchihuahua.org/



El domingo 1 de junio, en el ámbito federal y en 19 entidades federativas —incluido Chihuahua— se elegirán magistraturas responsables de salvaguardar la integridad del Poder Judicial. A nivel federal, al 27 de mayo, solo 7 de las 38 personas candidatas han presentado su #3de3, lo que representa el 18 % del total. En las otras 18 entidades federativas no se tiene registro de declaraciones presentadas ni publicadas. Chihuahua se posiciona así como una de las pocas entidades con una participación significativa en este ejercicio ciudadano.



En un proceso electoral federal y local complejo como el que se vivirá este 1 de junio, resulta especialmente valioso visibilizar a quienes han decidido sumarse voluntariamente a una iniciativa ciudadana de transparencia proactiva. La publicación de su #3de3 refleja un compromiso con la integridad, promueve la rendición de cuentas y eleva el estándar ético de quienes aspiran a impartir justicia. Este ejercicio ciudadano contribuye a que el proceso de elección de cargos jurisdiccionales cuente con mayor legitimidad, sea observado desde una perspectiva de apertura, y fortalezca el derecho de la ciudadanía a emitir un voto informado.



La ciudadanía merece conocer quiénes aspiran a ocupar cargos clave en el Poder Judicial, y esta iniciativa es una herramienta concreta para ejercer ese derecho a saber y fortalecer el vínculo entre justicia y sociedad.



Sobre la declaración #3de3 y su relevancia



Desde 2015, la #3de3 (declaración patrimonial, de intereses y fiscal) ha sido una exigencia social para que las personas tengamos información sobre el patrimonio, intereses y cumplimiento fiscal de quiénes gobiernan y toman decisiones.



En 2016, con el impulso de más de 634 mil personas, presentar la #3de3 se volvió una obligación de ley para servidores públicos, incluyendo a las y los integrantes del Poder Judicial. Sin embargo, en Chihuahua todavía no es una obligación de ley que las y los candidatos las hagan públicas. Transparencia Mexicana ha impulsado en cada proceso electoral ordinario y extraordinario que las candidaturas presenten su #3de3 para que las y los electores puedan tener más información y menos propaganda.



La declaración #3de3 permite que las personas y las comunidades conozcan el patrimonio, los intereses y el cumplimiento en el pago de impuestos de quienes ejercen el poder público. En el caso de los integrantes del Poder Judicial no es diferente. Las personas necesitan información sobre las personas candidatas al Poder Judicial porque ellas y ellos serán quienes garanticen que se resuelvan conflictos, incluyendo abusos de los poderosos hacia la ciudadanía, y que las leyes se apliquen de manera justa.

Aspirantes al Tribunal de Disciplina Judicial

ALFONSO CARDONA GRANADOS

Presentó #3de3

CARLOS DANIEL PONCE CHACON

Presentó #3de3

DIANA IDALIN RUIZ ANCHONDO

Presentó #3de3

ELVA VICTORIA MATA CARRASCO

Presentó #3de3

FRANCISCO JAVIER ACOSTA MOLINA

Presentó #3de3

JAZMIN YADIRA ALANIS REZA

Presentó #3de3

JHANA IKI KORTRIGHT RODRIGUEZ

Presentó #3de3

LUIS DANIEL MEZA GONZALEZ

Presentó #3de3

NANCY JOSEFINA ESCARCEGA VALENZUELA

Presentó #3de3

PAUL DANIEL MORIEL QUIRALTE

Presentó #3de3

SAHARA GABRIELA CARDENAS FERNANDEZ

Presentó #3de3

SALVADOR OROZCO LOPEZ

Presentó #3de3

LUISA FERNANDA MARQUEZ PICARD

Presentó #3de3

ADRIAN LOZANO HERRERA

Presentó #3de3

ALBERTINA LEYER CARBAJAL

Presentó #3de3

ANA GABRIELA HOLGUIN CASTRUITA

Presentó #3de3

IVONNE COELLO MUÑOZ

Presentó #3de3

JORGE RUBEN TARANGO MANCINAS

Presentó #3de3

RODOLFO SANDOVAL PEÑA

Presentó #3de3

VICTOR HUMBERTO GUTIERREZ SOTELO

Presentó #3de3

ANA MARIA OLIVAS RASCON

No presentó #3de3

FLOR KARINA CUEVAS VASQUEZ

No presentó #3de3

SOCORRO OLIVIA PORRAS ARMENDARIZ

No presentó #3de3

YADIRA ANETTE GRAMER QUIÑONEZ

No presentó #3de3

Aspirantes a ocupar una magistratura civil

Erick Alberto Parada Díaz

Presentó #3de3

Saul Eduardo Rodriguez Camacho

Presentó #3de3

Aspirantes a ocupar una magistratura penal

Claudia Lucía Juárez Porras

Presentó #3de3

Aspirantes a cargos de jueza o juez penal

Mayra Sybila Lara Frías

Presentó #3de3

Josué Abraham González Valdiviezo

Presentó #3de3

Sebastián Andre Villa Carrasco

Presentó #3de3

Renata Rebeca Gutiérrez Aguirre

Presentó #3de3

Diana Gabriela Méndez Corral

Presentó #3de3

José Arturo Rodríguez Castillo

Presentó #3de3

Aspirantes a cargos de jueza o juez laboral

Raúl Alán Anchondo Rodríguez

Presentó #3de3

Erick Alejandro Muñoz Lozano

Presentó #3de3

Abraham David García Medina

Presentó #3de3

Evelyn Yenicei Padilla Luna

Presentó #3de3

Aspirantes a cargos de jueza o juez civil

Eunice Méndez Tarango

Presentó #3de3

Carlos Alejandro Olivas Buhaya

Presentó #3de3

Amanda Pérez González

Presentó #3de3

Aspirantes a cargos de jueza o juez familiar

Damián Lemus Navarrete

Presentó #3de3

Graciela Guerrero Quiñones

Presentó #3de3

Arturo de Jesús Betancourt de Elías

Presentó #3de3

Claudia Alejandrina Barraza Ramos

Presentó #3de3

Walter Joel Ávila Gonzalez

Presentó #3de3

Aspirantes a cargos de jueza o juez menor

Osman Rodolfo Vázquez Sáenz

Presentó #3de3