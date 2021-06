Sólo 10 hospitales atienden a pacientes COVID; ocupación no supera el 30%

Noticias de Chihuahua.-

La subdirectora de Medicina Preventiva, Wendy Ávila Coronado, informó que actualmente sólo 10 unidades médicas en el estado atienden pacientes COVID, mismas que no superan el 30% de su ocupación general.

Un 27 por ciento de ocupación se registra en Guachochi, un 26 por ciento en el Hospital Central del Estado, un 25 por ciento en el Hospital General de Parral y un 20 por ciento en los hospitales No. 6 de Ciudad Juárez y No. 22 de Nuevo Casas Grandes.

El Hospital Morelos tiene un 13 por ciento de ocupación, el No. 16 de Cuauhtémoc tiene un nueve por ciento, el Hospital Infantil de Chihuahua un ocho por ciento y un cinco por ciento los hospitales No. 11 de Delicias y No. 21 de Parral.

El resto de las unidades de la red IRAG tienen una disponibilidad completa de camas.