Solicitud de extradición de César Duarte no estuvo bien fundamentada: AMLO

Noticias de Chihuahua.-

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el proceso de extradición del exgobernador César Duarte, no estaba “bien fundamentado”, lo que ocasionó que el caso no procediera.

“Me comentaba el secretario de Relaciones Exteriores que no estaba bien fundamentada; cuando se presentó la solicitud, al parecer, no se hizo adecuadamente, de conformidad con lo que establece la norma y eso estaba ocasionando que no procediera”, aseguró en su conferencia mañanera.

En julio, un juez de Morelos ordenó el arrestó del exgobernador de Chihuahua, quien lleva más de dos años prófugo de la justicia, además, y de acuerdo con la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, sobre César Duarte existen órdenes de aprehensión relacionadas con el delito de peculado y enriquecimiento ilícito.

Duarte está acusado de administrar una supuesta red de corrupción que generó daños al erario de Chihuahua por de 6 mil millones de pesos.