Solicitó IEE 700 mdp para la revocación de mandato de Alcaldías y Sindicaturas

La presidenta del Instituto Estatal Electoral (IEE), Yanko Durán, informó que el Consejo General solicitó a la Secretaría de Hacienda 700 millones de presupuesto para la revocación de mandato de Alcaldías y Sindicaturas.

“Nosotros tenemos, aún y cuando no se lleven a cabo, nosotros tenemos que presupuestar. Tenemos que presupuestar porque recuerden que el año que viene se cumple el plazo para que puedan solicitarse la revocación de mandato de presidencias municipales y sindicaturas. Entonces tenemos que dejar por ahí presupuestado en caso de que se solicite”, señaló Durán.

“Si no se utiliza, pues obviamente la Hacienda no lo entrega. Pero tenemos que presupuestarlo para que estén conscientes de que si hay un mecanismo, pues nosotros tenemos que tener el respaldo suficiente para implementarlo porque no es una facultad o una prerrogativa, es una obligación”, añadió la consejera presidenta del IEE.

octubre 24, 2025 11:41 am

