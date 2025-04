Solicitan donadores de sangre O+ para la Sra. Lucila Armendáriz Guaderrama

Familiares de la señora Lucila Armendáriz Guaderrama solicitan el apoyo solidario de la ciudadanía para la donación de sangre tipo O positivo, la cual será utilizada en una transfusión programada para este viernes 25 de abril a las 7:00 de la mañana en el área de urgencias del Hospital Palmore.

Las personas interesadas en donar pueden acudir al Centro Estatal de Transfusiones Sanguíneas, ubicado en la Avenida Zarco #3001, en el antiguo edificio del Hospital Infantil, frente al Santuario de Guadalupe.

La recepción de candidatos a donadores se realizará el sábado 26 de abril a partir de las 10:00 de la mañana, debiendo mencionar que la donación es para la Sra. Lucila Armendáriz Guaderrama.

Requisitos para donar sangre:

• Presentar identificación oficial.

• Tener entre 18 y 65 años de edad.

• Pesar más de 50 kilogramos.

• Acudir desayunado con alimentos ligeros como jugo, fruta, café, yogurt o cereal con leche descremada.

• No haber ingerido alcohol ni consumido drogas recientemente.

• No tener tatuajes o perforaciones recientes (mínimo un año de antigüedad).

• No haber padecido hepatitis.

• No haber recibido vacunas en los últimos 28 días.

• No haberse sometido a cirugías, partos o cesáreas en los últimos seis meses.

• No estar embarazada ni en periodo de lactancia.

• No tener prácticas sexuales de riesgo.

Se agradece de antemano el apoyo de la comunidad en este momento importante para la salud de la paciente.