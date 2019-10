Solicitan a Congreso del Estado atender solicitud del Senado para entregar presidencia a Morena

Noticias de Chihuahua.-

El Senado de la República exhortó al Congreso del Estado, reponer el proceso para designar a los diputados que integran la Mesa Directiva, al sostener que, de acuerdo a la Constitución el Estado, la Presidencia debe ser ocupada por un diputado de Morena.

El Senador Salomón Jara Cruz solicitó a la LXVI Legislatura, reponer el proceso de elección, apegados al artículo 61 de la Constitución de Chihuahua y el artículo 68 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, a fin de que Morena asuma la presidencia en el segundo año de la legislatura.

El coordinador de la fracción, Miguel Ángel Colunga Martínez solicitó iniciar una mesa de trabajo para establecer los mecanismos necesarios para reponer el proceso y tomar los acuerdos necesarios, a fin de cumplir con la ley federales, estatal y del Poder Legislativo, sin embargo, el presidente del congreso René Frías Bencomo rechazó atender el exhorto de la Cámara Alta, al sostener que el Congreso Estatal es un ente autónomo, incluso calificó como un atrevimiento, la solicitud del Senado.

El diputado Benjamín Carrera Chávez recordó que el proceso de selección de la mesa directiva, violentó la Constitución Política de Chihuahua, la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el Reglamento Interno de Prácticas Parlamentarias, y pidió congruencia a los diputados que impusieron la mesa directiva que actualmente Morena desconoce.

“¿De qué se trata esto pues?, cuando les conviene si se puede y cuando no, no; no les pido que sean democráticos porque sé que no lo son, pero sean congruentes de perdido”, manifestó el legislador.