Solicita Ozaeta aumento de semanas en licencias de maternidad y paternidad

Noticias de Chihuahua.-

La diputada local de Partido del Trabajo (PT), Deyanira Ozaeta Díaz, presentó una iniciativa para aumentar el número de semanas de licencia de maternidad a 18 y licencias de paternidad a 4, ambas con el 100 por ciento de salario; además, solicitó implementar licencias parentales de 22 semanas con un 60 por ciento de goce de salario.

En su exposición de motivos, la legisladora detalló que la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, reconoce a la maternidad como una “función social”, es decir, como una parte fundamental en la reproducción social, tarea para la cual, el aporte de la mujer al bienestar de la familia y al desarrollo de la sociedad es definitivo.

Sin embargo, pidió no confundir la función social de la maternidad, con la construcción social de lo que por décadas se ha señalado como maternidad, la cual enteramente se les ha responsabilizado a las mujeres, como si fuera inherente a las mujeres.

Con lo anterior pretende que cada padre o madre haga uso de las semanas a las que tiene derecho, sin posibilidad de transmitirle al cónyuge las que le corresponden. En caso de no hacer uso de ellas, no se repondrán para ninguno de los dos.

De igual manera, Ozaeta Díaz, detalló que el objetivo de estas políticas de licencias familiares es contribuir a una mayor igualdad en las tareas que suponen la maternidad y la paternidad, ya que la legislación estatal no considera en ningún caso las licencias parentales, las cuales son un periodo extendido y remunerado que da continuidad a los períodos de licencias de maternidad y paternidad del que disponen los padres para cuidar a los hijos pequeños.

Y es que, de acuerdo a lo estipulado en el Código Administrativo, se confieren únicamente 14 semanas a las mujeres, lo que significa estar al cuidado de sus hijos apenas 2 meses, mientras que, al padre, apenas se les da una semana, tiempo que no constituye un elemento que ayude a involucrarse con la tarea de cuidados.

“Es evidente la desigualdad que existe en lo que a licencias para la madre y el padre se refiere, diferencia que profundiza aún más la construcción social de que la mujer debe ser la responsable de la crianza y educación de las hijas e hijos, como si fuera una tarea que le corresponde naturalmente”, precisó.

Por último, agregó que la maternidad no solo tiene que ver con la gestación, tiene que ver con la crianza y cuidado de los hijos, tareas que no se terminan en un año o en 14 semanas que se otorgan de licencia de maternidad. “Se trata de una función social que requiere de la dedicación no solo de la madre, sino del padre también”, dijo.