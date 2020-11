Solicita Maru Campos recurso para conocer contenido de presunta carpeta de investigación en su contra

Noticias de Chihuahua.-

La presidenta municipal Maru Campos explicó la solicitud de recurso para conocer el contenido de la supuesta carpeta de investigación en su contra.

“Mis abogados definieron promover un recurso, pero es muy importante dejarles claro para que no haya confusión, no solicitamos un amparo contra un arresto, solicité la protección de la justicia federal para que se me permita acceder al expediente que se ha citado públicamente y así poderme defender”.

Campos Galván insistió en que con ello se defenderá de las calumnias y falsas imputaciones que se han venido ventilando e insistiendo en los últimos cuatro años.

“Sabemos que siguen las investigaciones sin permitir mi defensa y violando mi presunción de inocencia de la cual es muy grave, ustedes me conocen y saben que tengo la conciencia tranquila pero desgraciadamente debo protegerme con estos recursos jurídicos para garantizar que se respeten mis derechos como deben de respetarse los de todos los chihuahuenses”, concluyó.